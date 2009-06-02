НБУ говорит о высоком уровне инфляционных ожиданий

Национальный банк Украины отмечает высокий уровень девальвационных и инфляционных ожиданий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины», организованного ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) сегодня в Киеве.

«Я вынужден признать, что потеря доверия к национальной денежной единице, к Национальному банку, к банковской системе является большой и значительной, - сказал он. – Девальвационные ожидания и инфляционные ожидания остаются высокими».

При этом И.ШУМИЛО отметил, что в апреле и январе практически остановился отток депозитов из банковской системы. А объем оттока за период кризиса Нацбанк для поддержания банков компенсировал за счет рефинансирования.

И.ШУМИЛО заявил, что Нацбанк подготовил отчет о своей деятельности в период кризиса. При этом он отметил, что высказывал свои личные мнения, которые не вошли в этот отчет. В частности, считает И.ШУМИЛО, «мы проявили определенную слабость, и в то время, когда в ноябре и декабре, когда были значительные девальвационные ожидания, связанные, в том числе с неопределенностью относительно будущей экономической и бюджетной политики, мы, наоборот, не ужесточили монетарную политику. Тогда необходимо было поднять ставки рефинансирования, тем самым ограничить использование выданных средств, в том числе на валютном рынке...". Были и определенные задержки с введением временных администраций», - добавил он.