Фискальная служба похвасталась ростом таможенных платежей

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Украины в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года выросли на 41,1% и составили 31,3 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, поступления в ноябре на 10,9% превышают плановый показатель на этот период, среднедневные поступления в ноябре текущего года составили 1,425 млрд грн.

Всего с начала года, в январе-ноябре, таможни перечислили в бюджет 284,971 млрд грн платежей, что больше на 35,1% показателя января-ноября 2016 года

«Сегодня мы работаем над обеспечением наших таможен в пунктах пропуска современными техническими средствами контроля с целью эффективной борьбы с контрабандой и вывода украинской экономики из тени. Это позволит обеспечить доходную часть государственного бюджета и в следующем году», - цитируются в сообщении слова исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Он подчеркнул, что установление технических средств контроля, в частности, сканирующих систем, весовых комплексов, систем GPS-замков, фото- и видеокамер, которые обеспечены программным продуктом по считыванию номерных знаков, - это меры, которые уже начала и в дальнейшем будет реализовывать Фискальная служба в целях борьбы с таможенными правонарушениями и контрабандой.

Как сообщал УНИАН, таможенные поступления в госбюджет октябре составили 28,873 млрд грн, что на 22,1% больше бюджетной росписи, в январе-октябре – 243,6 млрд грн, что на 12,1% больше бюджетной росписи.