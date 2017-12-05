Международные резервы Украины обновили максимум за 4 года

Международные резервы Украины на 1 декабря 2017 года составили 18,906 млрд долл., что на 0,9% выше показателя на 1 ноября и является очередным максимальным показателем с января 2014 года.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на предварительные данные, с начала года резервы выросли почти на 22%.

По информации НБУ, рост резервов обусловлен поступлениями в пользу правительства на 670,4 млн долл., включая 664 млн долл. в результате размещения валютных облигаций внутреннего госзайма.

В то же время в ноябре Украина выплатила 447,1 млн долл. в пользу Международного валютного фонда, 18,5 млн долл. – в счет обслуживания облигаций внешнего госзайма, 282,2 млн долл. - по облигациям внутреннего госзайма.

Также в ноябре 100 млн долл. из резервов было направлено на погашение заимствованных в октябре средств по операции swap с уполномоченным банком.

Кроме того, 49,1 млн долл. было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рыке, однако за этот период НБУ купил на валютном рынке 188 млн долл., и в результате чистая покупка валюты регулятором составила 138,9 млн долл.

Также сообщается, что по состоянию на 1 декабря объем резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Национального банка.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 года составили 18,736 млрд долл., что на 21% выше показателя на начало года и являлось максимальным показателем с начала 2014 года.

В конце октября Национальный банк снизил прогноз резервов Украины на конец 2017 года до 18,6 млрд долл. с 20 млрд долл., прогнозируемых ранее, поскольку ожидает поступления очередного транша кредита Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года, а не в конце текущего года, как ожидалось ранее.

В 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% - до 15,539 млрд грн.