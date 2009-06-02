Банки Польши могут cнизить кредитование

Польские банки в текущем году могут сократить выдачу кредитов по сравнению с прошлым годом на 20%.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом пишет сегодня Gazetę Prawną.

По данным Национального банка Польши, которые приводит газета, больше половины коммерческих банков заявили о намерении сократить объемы кредитования, особенно долгосрочного, из-за высоких рисков в условиях ухудшения экономической ситуации.

По данным Союза банков в Польше, в первом квартале 2009 года банки сократили кредитование до 2,2 млрд. с 3,75 млрд. долларов (нынешний курс - 3,2 злотого за доллар) за первые три месяца прошлого года.

Газета отмечает, что реальная стоимость нововыданных кредитов еще меньше, а более высокие показатели объясняются подорожанием валют, в которых выдаются многие кредиты, по отношению к национальному злотому.

По словам экспертов, банки в первую очередь ограничивают кредитование фирм, поскольку считают это наиболее рискованными и наименее доходными ссудами.

Также уменьшаются объемы ипотечного кредитования.

В то же время банки продолжают выдавать потребительские кредиты, которые имеют наибольшую доходность.

Аналитики также отмечают, что увеличение объемов кредитования в Польше в последние годы обеспечивалось во многом благодаря вхождению в страну средств иностранных банков, которые из-за кризиса сейчас выводят деньги.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, банки в Польше практически прекратили кредитование с осени прошлого года после банкротства в сентябре финансового гиганта Lehman Brothers, которое вызывало очередной виток мирового кризиса.

Польское правительство в конце мая одобрило программу правительственных гарантий для банков для выдачи кредитов предприятиям, а также выделило средства на помощь по уплате ипотечных кредитов полякам, потерявшим работу.

Комиссия финансового надзора Польши в мае призвала банки осторожнее подходить к потребительскому кредитованию ввиду возможности невозврата кредитов поляками, которые все чаще в последние месяцы теряют работу и не справляются с погашением ранее взятых кредитов.

Сами банкиры заявляли, что не исключают невозврата 30% ранее выданных потребительских кредитов.