Москва ждет мнений БРИК о новой валюте

Лидеры крупнейших развивающихся экономик могут обсудить на июньской встрече в Екатеринбурге вынашиваемую Россией идею новой мировой наднациональной валюты, сообщила представитель Кремля Рейтер..

Аналитики дискутируют о перспективах четверки Бразилия, Россия, Индия и Китай - или группы БРИК - в качестве локомотива мирового экономического роста.

"Не исключаю, что будет обсуждаться идея российского президента о создании наднациональной валюты и рубля как резервной валюты", - сказала пресс-секретарь российского президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Президент давно говорит, что Россия заинтересована в создании "более справедливой" финансовой инфраструктуры с учетом изменений, произошедших в мире после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года, положивших начало международной финансовой системе и МВФ.

Медведев говорил, что нынешняя система построена на доминировании американского доллара.

Его пресс-секретарь сообщила, что тема снижения зависимости экономик от доллара США может стать темой саммита.

"Есть разные видения у всех стран-участников БРИК. Если кто- то из них поднимет этот вопрос - я не исключаю такого", - сказала Тимакова.