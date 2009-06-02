Шумило: Инфляция в Украине в 2009 г. не должна превысить 16%

В меморандуме, подписанном украинской властью и Международным валютным фондом, предусмотрено, что инфляция в Украине по итогам 2009 года не превысит 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины», организованном ЗАО "Альфа-Банк" (Украина).

При этом он отметил, что ориентир 2010 года – однозначный показатель инфляции, а в 2011 году Украина планирует выйти на показатель инфляции 5-7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд улучшил прогнозные показатели по инфляции – с 17% до 16,8%, прогноз на 2010 г. – до 10%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).