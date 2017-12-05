В ПФУ подсчитали средней размер пенсии в Украине

Средний размер пенсии в Украине в ноябре по сравнению с январем текущего года увеличился на 41,1% и составил 2447,95 грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Читайте такжеНизкая зарплата и большой стаж: в Кабмине пообещали пересмотреть пенсии

Согласно сообщению, за январь-ноябрь текущего года Пенсионный фонд обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины (за исключением Автономной Республики Крым и неподконтрольных территорий Донбасса).

В пресс-службе добавили, что ежемесячное финансирование выплат проводится в соответствии с графиками поденного финансирования выплаты пенсий.

Как сообщал УНИАН, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, средний размер пенсии в Украине после вступления в действие с 11 октября 2017 года пенсионной реформы увеличился на 559 грн и составил в октябре 2446,56 грн.

Рева отмечал, что из общего количества пенсионеров - 11,7 млн человек, размер пенсии был увеличен для 10 млн 240 тыс. человек, что составляет 90% от их общего количества.