Рост ВВП РФ во 2-м полугодии составит 4-5%

Рост ВВП РФ во 2-м полугодии 2009г. составит 4-5% по сравнению с первым полугодием, сообщил РИА Новости замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. "Мы прогнозируем, что рост во втором полугодии этого года может составить 4-5% по сравнению с первым полугодием", - сказал он.

При этом Клепач отметил, что "в июне-июле ожидается перелом"в экономической ситуации. "В июне-июле по сравнению с предыдущими месяцами скорее всего будет рост", - пояснил Клепач, добавив, что в сравнении с июнем-июлем 2008 года будет ожидаться по-прежнему падение показателя. В целом Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП в 2009 году на 6-8%.

Ранее Клепач высказал мнение, что со второй половины 2009 года должна оживиться ситуация в банковском секторе, то есть увеличатся объемы потребительского кредитования и кредитования реального сектора. По словам замминистра, это также послужит толчком к оживлению экономики. Он отметил, что ожидается улучшение ситуации в сфере металлургии, стабильной должна остаться ситуация в сельском хозяйстве. Кроме того, после принятия бюджета в апреле 2009 года, должно начаться более активное использование бюджетных средств, направленных на стимулирование внутреннего спроса. Кроме того, возобновился некоторый рост цен на сырьевых рынках, в частности, на нефть и металлы.