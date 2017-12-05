Что с гривней: нацвалюта немного укрепилась к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2716.4406 (5 декабря – 2721.5318)

100 EUR – 3218.1672 (5 декабря – 3229.0975)

10 RUR – 4.6283 (5 декабря – 4.6135)

Во вторник, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,14 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,07/32,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1644 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 706 сделок на сумму 517,24 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,17/27,19 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,20/32,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.