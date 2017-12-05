ЕС включил 17 государств в черный список офшоров

Министры финансов стран Евросоюза во вторник опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны, передает Би-би-си.

В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея.

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"Мы на уровне ЕС приняли список стран, правительства которых делают недостаточно для борьбы с уходом от налогов", - цитирует агентство Reuters министра финансов Франции Брюно ле Мэра.

По словам министра, оказавшиеся в списке страны могут потерять доступ к фондам Евросоюза. Против них будут введены и другие меры: какие именно, в ЕС решат в течение нескольких недель.

Официальное решение и перечень стран должны опубликовать позже на сайте Совета ЕС. Ле Мэр отметил, что 47 других юрисдикций включены в общий "серый" список стран, которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но взяли на себя обязательства изменить свои налоговые правила.

ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередной утечки офшорных документов под названием Panama Papers. Публикация снова поднялка вопрос о законности и прозрачности "налоговых гаваней".