Молдавия снизила валютные резервы на 30,06%

С начала года валютные резервы Нацинальный банк Молдавии (НБМ) уменьшились на 502,84 миллиона долларов (30,06%). Их сокращение в текущем году было обусловлено операциями по продаже на валютном рынке, платежами по внешнему долгу, изменением обменного курса валют, входящих в валютный резерв, по отношению к доллару и прочее. Валютные резервы НБМ в 2008 году увеличились на 338,72 миллиона долларов - до 1,672 миллиарда долларов.

В то же время за неделю с 15 по 22 мая НБМ увеличил валютные резервы на 31,4 миллиона долларов, составив 1,169 миллиарда долларов, сообщил во вторник РИА Новости сотрудник пресс-службы НБМ. Источник поступлений не разглашается.