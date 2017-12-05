Нацбанк выдал пятой компании лицензию на инкассацию банков

Национальный банк Украины выдал лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации компании «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма».

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Как сообщается на сайте НБУ, «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма» стала пятой лицензированной СІТ-компанией (Cash-in-Transit компания) наряду с компаниями «Сит Секьюрити», «Украинский сервис инкассации», «Первая инкассаторская компания» и «О-Мега».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк разработал новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям).

Подобная модель, используемая в Великобритании, Бразилии, Голландии, Финляндии и Швеции, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

Первую лицензию СІТ-компании на предоставление банкам услуг по инкассации регулятор выдал в декабре 2016 года.