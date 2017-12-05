Больше $76 миллиардов: госдолг Украины снизился в долларах, но вырос в гривне

Государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь 2017 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,75 млрд долл., или на 1%, до 76,29 млрд долл. США по состоянию на 31 октября.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 3,59 млрд грн, или на 0,2%, до 2,047 трлн грн.

Согласно приведенным данным, с начала года - за январь-октябрь - государственный и гарантированный государством долг вырос 5,32 млрд, или на 7,5% в долларовом эквиваленте, на 116,97 млрд, или на 6,1% - в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% - до 70,97 млрд долл., или в гривневом эквиваленте на 22,7% - до 1,930 трлн грн, что соответствует пределам годового госбюджета.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.