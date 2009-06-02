Армения берет кредит у РФ

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании во вторник ратифицировало армяно-российское межправительственное соглашение о предоставлении Армении 15-летнего кредита в 500 миллионов долларов, передает РИА Новости. Министры финансов России и Армении Алексей Кудрин и Тигран Давтян 20 мая подписали соглашение о предоставлении Еревану 15-летнего кредита в 500 миллионов долларов по ставке LIBOR плюс 3% на поддержание экономики страны в условиях кризиса. Кредит предоставлен по льготной ставке - по нынешним условиях она составляет около 4% годовых, с пятилетним льготным периодом. "Это мягкие условия кредитования и вполне приемлемы для армянской стороны. На обслуживание этого кредита в пиковые годы Армения должна будет направить из бюджета около 60-70 миллионов долларов, что для государственной казны является вполне приемлемой нагрузкой", - заявил министр финансов Тигран Давтян, представляя документ в парламенте.