Офшорный скандал: в Paradise Papers фигурируют 68 украинцев

В международном расследовании Paradise Papers ("Райские документы") фигурируют 68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин).

Об этом говорится в пресс-релизе аналитической системы YouControl, который был обнародован во вторник, 5 декабря, пишет Deutsche Welle.

Из 57 оффшоров, собственниками которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 - в Великобритании и 1 - на острове Джерси.

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Две трети украинцев-основателей оффшоров "Райских документов" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

Со слов аналитиков YouControl, оффшорами пользуются как группы компаний, занятые в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие "стартапы", которые разрабатывают компьютерные программы.

Для некоторых видов бизнеса, в частности в сфере IT, использование оффшорных и "полуофшорных" компаний вообще является жизненно необходимым, ведь сейчас выход на большое количество международных платформ для распространения своей IT-продукции возможен именно через иностранные компании. Так же они получают доходы именно на счета в иностранных банках, утверждают аналитики.

Напомним, 5 ноября стало известно о новом масштабном журналистском расследовании Paradise Papers ("Файлы с райских островов"), обнародованное одновременно по всему миру. СМИ получили в руки данные оффшорной компании, что помогает своим клиентам минимизировать налоги. Почти восемь триллионов евро перевели на оффшорные счета богатейшие люди мира.