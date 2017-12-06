Выше $12 тысяч: биткоин установил новый рекорд

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов, следует из данных торгов.

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По состоянию на утро, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 – 12,160 тысячи долларов, сообщает Прайм.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. 29 ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. 27 ноября биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют - цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин.