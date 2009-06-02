В январе–мае в ГНА перевыпонила госбюджет на 2,3%

В январе–мае 2009 г. налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета 39,4 млрд. грн. платежей. План Министерства финансов перевыполнен на 2,3%, дополнительно в бюджет поступило 868,7 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в январе-мае увеличились поступления по акцизному сбору на произведенные и ввезенные в Украину товары на 1 млрд. 515,3 млн. грн. (+51%), сбор по налогу на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары – 224 млн. грн. (+1,2%), поступления части прибыли, которая изымается в бюджет, – 46,8 млн. грн. (+14,3%), платежи за пользование недрами – 45,2 млн. грн. (+10,4%), сбор за специальное водопользование – 33,6 млн. грн. (+12,9%).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе–мае текущего года возмещено 12 млрд. грн. НДС (в объеме, определенном бюджетным планом).

В мае в общий фонд Госбюджета поступило 10,4 млрд. грн. План Минфина выполнен на 100,7%, дополнительно поступило 73,8 млн. грн.

В мае налогоплательщикам возмещено 2,2 млрд. грн. налога на добавленную стоим