Компенсация по вкладам Сбербанка – не достанется и долгожителям?..

Особо рассчитывать на выплату компенсаций по вкладам Сбербанка СССР в этом году, украицам, похоже, не приходится. Реализация обещания исполняющего обязанности министра финансов Игоря Уманского начать процесс выплат уже в начале июня остается под большим вопросом. Похоже, рвение правительства не соответствует реалиям украинской экономики, когда в условиях кризиса большая часть бизнеса уходит в «тень» и остается равнодушной к состоятельности бюджета, из которого и выплачиваются компенсации.

Цель оправдывает методы?..

Эксперты не разделяют оптимизма власти относительно такой “щедрости”, да еще с учетом кризиса. Как отмечает специалист Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, сейчас деньги будут получать только те, кто успел зарегистрироваться в прошлом году, и в порядке очереди. "Не знаю, целесообразно ли сейчас выдавать эти деньги, есть ли в этом неотложная необходимость”, - сомневается эксперт. По ее мнению, правительство в данный момент должно было бы продумать выделение целевой помощи остро нуждающимся.

Если придерживаться не конъюнктурной, а государственной точки зрения, то целесообразно вообще отказаться от таких выплат, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов. "Их придется осуществлять еще много лет, и это будет большим грузом, в том числе для украинских граждан. Ведь по своей сути эти выплаты – перераспределение денег от одних субъектов (налогоплательщиков) другим”, - отмечает эксперт. Он убежден, что большую пользу имели бы не выплаты по 1000 гривень, а использование предусматриваемых на это средств для реализации пенсионной реформы, чтобы предотвратить социальный кризис в будущем и обеспечить толчок развитию украинских финансовых рынков.

А. Блинов считает, что целесообразность нынешних выплат лежит сугубо в политической плоскости. “Юлия Тимошенко сделала «тысячу» ключевым лозунгом своей социальной политики, и решение о выплатах (хоть и в минимальных объемах) вполне ожидаемое в условиях президентской кампании”, - подчеркивает он.

За компенсациями становись!

Но есть еще один момент, который старательно "обходит" правительство, но который фактически очень неприятен получателю тысячи. Универсальная «компенсация» стремительно теряет в цене. В этом году прошлогоднюю 1000 грн. объела инфляция. А.Блинов подсчитал, что тысяча гривень в мае 2008 г. составляет приблизительно 865 грн. в ценах мая 2009 г. “Более того, если мы конвертируем эту сумму в иностранную валюту, то в мае 2008 г. тысяча гривень равнялась 200 долл., а в мае 2009 г. – лишь 130 долл.», - отметил он, пояснив это тем, что еще в 1990-е годы в Украине было принято решение о фиксации сумм на счетах Сбербанка СССР в национальной валюте без последующей индексации.

Следовательно, не повезло тем, кто не успел в прошлом году получить долгожданную «компенсацию».

Четверть миллиарда гривень, которые еще до конца года (но это по плану властей), поступят в украинскую экономику, не вызовут бум потребительского спроса. Эта сумма является незначительной, по сравнению с общим объемом потребительских расходов, и не будет иметь заметного влияния не на потребление, не на инфляцию. Хотя уже сейчас можно уверенно сказать, что почти все средства граждане потратят на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости.

Очередей в “Ощадбанке” также не стоит ожидать, т.к. правительственный план ликвидации советской несправедливости предусматривает, что в этом году деньги получат не 6 млн. граждан, как в прошлом году, а только 87 тысяч – по 1000 грн. и 326 тысяч – по 500 грн. Да и получать деньги будем, в основном, в теплое время года, что с учетом украинского менталитета просто спасательный круг. Потому как в прошлом году, когда 6 млн. получателей ринулись в отделения «Ощадбанка», СМИ засыпали информацией о переохлаждении несчастных пенсионеров в бесконечной очереди за мелковатым благом.

Нужно быть долгожителем, если хочешь получить "штуку"

Не остался в стороне от этой темы Президент. Виктор Ющенко постоянно критикует политическую тактику правительства в плане формирования электората, которая создается на «мелкоденежном» замесе. «Популизм подменил программу деятельности украинского правительства», - заявил глава государства.

Со своей стороны, Секретариат Президента, опираясь на цифры, подчеркивает, что запланированная сумма, из которой будет выплачиваться компенсация, составляет всего 87 млн. грн. (уже в который раз Кабмин и Секретариат Президента расходятся в данных, в принципе, можно привыкнуть. Главное выяснить – что же на самом деле происходит. По делу верно, 87 тысяч получат именно по "штуке", а остальные... по 500 грн.). “В 2008 г. для получения компенсации зарегистрировались 12,8 млн. человек. Из них лишь половина - 6,4 млн. - получила положенную ей компенсацию. Для того, чтобы удовлетворить остальных вкладчиков, нужно от 5,8 до 6,4 млрд. гривень”, - сказано в обнародованном заявлении СП.

По подсчетам Секретариата получается, что в этом году компенсацию получит приблизительно каждый семидесятый человек, из включенных в реестр вкладчиков.

При этом в СП не удержались от критики премьера, которая в прошлом году призывала не стоять в очередях за деньгами, обещая – их на всех хватит. “Теперь принято решение, что деньги предоставят в порядке очередности регистрации. Тот, кто послушал призыв и не стал стоять в очереди, не получит ничего вообще”, - пугают в Секретариате.

А тут еще НБУ со своими прогнозами. Исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь Шумило в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины» заявил, что Национальный банк отмечает высокий уровень девальвационных и инфляционных ожиданий. Стоит призадуматься…

В СП прогнозируют два варианта развития событий в плане выплат: первый – будут продолжать выплачивать средства в порядке очередности. Но в таком случае процесс растянется на многие годы. Второй - например, со следующего года от очередности откажутся, будут предоставлять компенсацию всем, кто зарегистрировался. Один только момент смущает, а деньги где возьмут?..

А они желанные на счета Сбербанка и страховой компании Оранта еще не поступали, и когда можно будет забрать обещанную тысячу, точнее 865 грн., неизвестно. Позвонив 1 июня в Ощадбанк, я нарвалась на ответ – поступят, получите, ждите…

Понятно, что в кризис, когда миллионам украинцев не хватает на самое необходимое, и эта тысяча была бы очень к месту, подумываешь - правительство с учетом грядущих выборов все же не откажется от затеи. Но вспоминаешь о нищем бюджете и на ум приходит иное – а может и не надо заискивать перед народом, может пора задуматься об экономической целесообразности?

Юлия Главацкая (УНИАН)