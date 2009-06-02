Эксперт: курс доллара до осени удержится в пределах 7,50-8,00 грн.

В течение лета и в начале осени курс гривни будет удерживаться на уровне 7,50-8,00 грн. за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил директор компании «ПростобанкКонсалтинг» Александр СЕДЫХ сегодня во время круглого стола.

По его словам, сегодня наблюдается девальвация доллара США по отношению к другим мировым валютам.

По мнению аналитика инвестиционной группы «Сократ» Михаила САЛЬНИКОВА, причиной недавней ревальвации гривни было то, что в мае осуществлялись выплаты по банковским внешним займам. Банки закупали валюту для этих выплат. Теперь же ситуация стабилизировалась благодаря падению спроса на доллар со стороны банков и населения. «Летом традиционно низкий спрос на валюту со стороны «Нафтогаза», а также со стороны корпоративного сектора. Плюс традиционный спад спроса со стороны населения на валюту продолжится», - говорит эксперт.

По словам М. САЛЬНИКОВА, в конце августа и в сентябре начнутся выплаты по суверенным евробондам. В сентябре также начнутся выплаты евробондов «Нафтогаза», отмечает он. Кроме того, будет закачиваться газ в газохранилища, и это приведет к увеличению спроса на иностранную валюту, прогнозирует эксперт.

Незначительный ревальвационный фактор, который можно учитывать, это то, что под выборы традиционно в страну завозятся доллары, считает М. САЛЬНИКОВ. «Однако в текущем году избирательная кампания будет быстрой и короткой, поэтому та валюта, которая будет ввезена в страну, будет значительно меньше, чем традиционное количество, – несколько миллиардов долларов», - уверен аналитик.

В долгосрочной перспективе эксперты не прогнозируют курс гривня/доллар, поскольку трудно предсказать политику Национального банка Украины на валютном рынке. Однако, по словам руководителя информационно-аналитического центра «Форекс-клуб» Николая ИВЧЕНКО, по разным данным, к концу года доллар будет стоить от 7,5 до 12 грн.