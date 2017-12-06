Western Union будет блокировать операции с криптовалютами

Международный сервис денежных переводов Western Union начал блокировать операции, связанные с криптовалютами. Об этом пишет Cointelegraph.

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Согласно сообщению, Western Union уже проинформировала криптовалютную биржу Kraken о том, что она не обрабатывает транзакции, связанные с цифровыми валютами, потому что это противоречит ее внутренним правилам.

Это решение WU может негативно повлиять на работу криптовалютных бирж, а также потребителей, использующих криптовалюты, отмечает издание.

Запрет WU на транзакции, связанные с криптовалютами, аналогичен действиям различных финансовых организаций по всему миру, которые не позволяют своим клиентам покупать и продавать цифровые валюты. Некоторые банки даже закрыли счета, связанные с криптовалютами.

Напомним, PayPal блокирует учетные записи пользователей, которые связаны с криптовалютой. Известно, что компания отрицательно относится к биткойну и другим криптовалютам.

Сегодня курс самой популярной криптовалюты мира – биткойн – на бирже Bitfinex обновил исторический рекорд – $12,160 тыс. Капитализация биткоина превысила $200 миллиардов.