Минфин разместил ОВГЗ на сумму 163 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 1 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 162 млн. 823 тыс. 600 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, вчера Минфин разместил 80 тыс. облигаций на сумму 74 млн. 71 тыс. 200 грн. со сроком погашения 28 октября 2009 г. под 20% годовых, 80 тыс. облигаций на сумму 69 млн. 197 тыс. 600 грн. со сроком погашения 17 февраля 2010 г. под 22% годовых и 20 тыс. облигаций на сумму 19 млн. 554 тыс. 800 грн. со сроком погашения 27 апреля 2011 г. под 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках капитализации коммерческих банков.