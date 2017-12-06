Гройсман об экономической ситуации в Украине: "завтра будет лучше, чем вчера"

Экономическая и социальная ситуация в Украине «завтра будет лучше, чем вчера», и правительство намерено обеспечить ускорение этого процесса.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Я подчеркиваю, что завтра будет лучше, чем это было вчера. Завтра мы и дальше будем продолжать менять ситуацию в стране... Конечно, в следующем году мы будем строить новые детские сады, новые школы, мы будем строить новые котельные, дороги, новые фермы, молочно-товарные комплексы, мы будем добывать больше украинского газа, который будет уменьшать нашу зависимость от импорта. Это даст возможность абсолютно уверенно смотреть в будущее с точки зрения снижения цены на газ», - сказал Гройсман.

Также премьер отметил, что особое внимание правительства будет уделено медицине и образованию.

«В этом состоят наши задания. Мы будем модернизировать систему охраны здоровья, которая требует внимания, будем все делать для того, чтобы внедрять высокие стандарты новой украинской школы. Поверьте, что заданий у нас много, но мы четко знаем, и я это подчеркиваю, как реализовать эти задания. Уверен, мы должны объединяться вокруг строительства большого и сильного будущего, будущего большой европейской страны», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что экономический рост в 2019 году может составить 5-7%.

Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.