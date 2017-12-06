В Кабмине рассказали, когда "минималка" в 4100 гривень станет реальностью

Повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. грн при наличии экономических ресурсов может состояться до третьего квартала 2018 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед заседанием правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Расчеты показывают, с учетом индекса инфляции, инфляционных процессов в 2017 году и прогнозов на 2018 год, что прожиточный минимум должен быть в Украине 4 тыс. 23 грн. Поэтому предложение президента по установлению минимальной заработной платы в 4,1 тыс. грн - это просчитанная норма, просчитанный размер минимальной заработной платы, которая, в соответствии с законодательством, должна быть в Украине в 2018 году", - сказал он.

Министр напомнил, что сегодня в проекте бюджета ко второму чтению остается норма 3 тыс. 723 грн.

"По предложению Минсоцполитики записано, что по итогам первого квартала при исполнении бюджета рассмотреть возможность пересмотра этой цифры. Президент предлагает сделать это не позднее третьего квартала 2018 года, до осени. Но это будет реализовано в том случае, если действительно экономические возможности позволят это сделать", - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 грн с 3200 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 грн, и вступили в силу нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.