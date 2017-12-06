"Маски-шоу стоп": закон о защите бизнеса от давления силовиков вступит в силу 7 декабря

Правительственный закон о защите бизнеса от давления со стороны силовых органов, который неофициально называют «Маски-шоу стоп», опубликован в газете «Голос Украины» и вступит в силу 7 декабря.

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Согласно опубликованному закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», норма относительно применения во время судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступает в силу с 1 января 2019 года.

Закон предусматривает видео- и аудиофиксацию принятия решений об обыске и непосредственно самих обысков, без которых добытые доказательства не будут приниматься во внимание судами. Кроме того, предусматривается беспрепятственный доступ адвокатов к процессу обыска, запрет на изъятие оригиналов документов и серверов, на которых они хранятся, а также запрет силовым органам возбуждать дело в случае, если по этой фабуле оно уже было закрыто какой-либо силовой структурой.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 ноября приняла в целом закон о защите бизнеса от давления со стороны силовых органов.