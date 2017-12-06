Порошенко: в следующем году на армию выделят на 25% больше денег

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2018 год на армию предусмотрено 86 миллиардов гривень, что почти на 25% больше, чем в нынешнем году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

По его словам, проектом госбюджета на 2018 год, который парламент должен рассмотреть завтра во втором чтении, на армию предусмотрено 86 миллиардов гривень, что почти на 25% больше, чем в этом году.

«Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику - это на 34% больше, чем в этом году», - отметил президент.

«В сжатые сроки мы создали новые боевые бригады, организовали надежную систему обеспечения войск, начали строительство и реконструкцию военных объектов, улучшили социальную защиту военнослужащих», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, ко второму чтению в Верховной Раде, доработанный после принятия парламентом за основу 14 ноября с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.