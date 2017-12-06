Гройсман рассказал о новом виде вымогательства у экспортеров - поручил разобраться

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции и Министерству внутренних дел разобраться с новым видом вымогательства в отношении экспортеров, когда от бизнеса требуют уплаты средств под угрозой дискредитации на внешних рынках.

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Об этом премьер заявил на заседании правительства в среду после озвученной министром социальной политики Андреем Ревой информации о том, что мошенники регистрируют гражданские организации и обращаются к экспортерам с просьбой совершить благотворительный взнос. Если такие организации получают отказ, то разнообразными методами добиваются внесения в реестр досудебных расследований дел по жалобам о якобы некачественности производимой продукции, после чего обращаются к контрагентам экспортеров, что часто приводит к финансовым потерям.

«Я такого еще не слышал. Это мошенничество. Поручение Министерству юстиции и Министерству внутренних дел разобраться в ситуации... Наносят убытки государству и вред экономике, этот вопрос нужно взять под контроль», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2017 года вырос на 18,5%, или на более чем 6 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 38,1 млрд долл. Правительство прогнозирует рост экспорта в 2018 году на 10%.