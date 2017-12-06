В Житомире прошла встреча по обсуждению преимуществ бюджета участия. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, участие в мероприятии приняли представители городской власти, члены Координационного совета по внедрению бюджета участия в Житомире, авторы проектных предложений и жители города.

Мероприятие на тему «Победы и вызовы бюджета участия 2016-2017» состоялось 5 декабря в помещении Центра развития местного самоуправления.

«Сейчас бюджет участия – это один из более приоритетных направлений работы городской власти. Руководство города отмечает, что проектные предложения, которые были поданы обществом и за которые проголосовали тысячи житомирян, являются первоочередными для реализации. За два года действия бюджета участия мы получили новый опыт», - сказал, открывая встречу, заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.

Он напомнил также, что бюджет участия действует в Житомире с 2016 года.

«Уже дважды житомиряне выбирали лучшие проектные позиции, которые воплощает в жизнь городская власть», - добавил Ткачук.

Двухлетний опыт общественного бюджета в Житомире презентовала присутствующим начальник управления по связям с общественностью городского совета Ольга Приходченко.

Определить слабые и сильные стороны бюджета участия в Житомире помогал, в частности, эксперт Сергей Лобойко (сокоординатор Общественного бюджета в Киеве - УНИАН).

Среди прочего, участники встречи определили, какие изменения следует внести в Положения «О бюджете участия (общественный бюджет) в городе Житомире», чтобы усовершенствовать его.