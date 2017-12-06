Украинцы в ноябре снова продали валюты больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в ноябре составила 39,7 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Ранее, в октябре, украинцы впервые с января 2015 года купили в банках больше наличной валюты, чем продали, и чистая покупка за месяц составила 2,4 миллиона .

По данным НБУ за ноябрь, банки продали наличной валюты населению на 695,9 миллиона долларов, купили – на 735,6 миллиона долларов.

За период с начала года - за январь-ноябрь - продажа наличной валюты населением через банки превысила покупку на 2,073 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.