Кредитная петля: по сколько украинцы должны скинуться на выплату госдолга (видео)

На каждого украинца приходится около 50 тысяч гривень государственного и гарантированного государством долга, или примерно 2 тысячи долларов. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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По подсчетам доктора экономических наук Ярослав Жалило, если делить госдолг не на всех украинцев, а только на 10 миллионов официально работающих, то на каждом, кто платит налоги, висит кредит почти в 200 тысяч гривень.

Журналисты напоминают, что государственный и гарантированный государством долг составляет 2 триллиона гривень, в долларах - 77 миллиардов.

100-долларовыми купюрами - это 770 тонн – таким количеством кредитных денег можно физически забить 7 железнодорожных вагонов, говорится в сюжете.

При этом, кредиты МВФ лишь небольшая часть одолженной валюты, около 7% от общей суммы. Сюда надо еще добавить внутренние займы, деньги ЕБРР, займы ЕС и государств-партнеров.

Также журналисты нашли кредиты, за которые Украина уже платит, но не пользуется – это так называемые кредиты под проекты.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь 2017 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,75 млрд долл., или на 1%, до 76,29 млрд долл. США по состоянию на 31 октября.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 3,59 млрд грн, или на 0,2%, до 2,047 трлн грн.

1 декабря стало известно, что Европейский Союз не выплатит Украине последний транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро в рамках утвержденной в 2015 году программы на 1,8 млрд евро, но готов рассмотреть вопрос о дальнейшей поддержке нашей страны при условии ускорения реформ.

Также задерживается очередной транш от МВФ, который власти ожидали получить до конца года. В МВФ заявили, что для получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.