Таможни с начала года направили на ремонт дорог более 11 миллиардов

15:41, 06 декабря 2017
Финансы
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Среди лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог - Одесская, Киевская и Львовская таможни.

Фото УНИАН

Украинские таможни в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов в течение января-ноября 2017 года перечислили на ремонт дорог 11,07 миллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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"Это достаточно большая цифра, эти средства вместе с теми, которые выделялись непосредственно на ремонт дорог, дают возможность сегодня активно строить дороги. Планируется, что данный эксперимент будет действовать и в следующем году", - цитируются в сообщении слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

По результатам января-ноября среди лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог - Одесская таможня, которая направила более 2 миллиардов гривень, Киевская – 1,7 миллиарда гривень, Львовская - более 1 миллиарда гривень, Киевская городская - более 830,6 миллиона гривень и Донецкая таможня - почти 816 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, украинские таможни в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов в течение октября 2017 года перечислили на ремонт дорог рекордную сумму 1,86 миллиарда гривень. Всего за 10 месяцев 2017 года таможни перечислили на ремонт дорог 10,2 миллиарда гривень.

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