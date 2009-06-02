Официальный курс НБУ на 3 июня

Евро подорожало

Официальный курс НБУ на 3 июня: 100 USD – 761.1500 грн.; 100 EUR – 1083.7254 грн.; 10 RUR – 2.4767 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 3 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 761.1500 (на 2 июня – 761.0500) 100 EUR – 1083.7254 (на 2 июня – 1082.2131) 10 RUR – 2.4767 (на 2 июня – 2.4754)

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