Миллер: Отключение газа Украине невозможно

"Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявляет, что отключение газа Украине после подписания десятилетнего контракта о поставках невозможно.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал сегодня по итогам рабочей встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ в Москве.

"После подписания "Газпромом" десятилетнего контракта на поставку газа говорить о каком-либо отключении Украины невозможно! Даже если дело дойдет до перехода на предоплату, "Нафтогаз" сам будет решать, сколько получить газа", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос, будет ли "Газпром" в случае нарушения условий оплаты прекращать поставки газа для украинских потребителей.

"Сколько оплатят - столько и получат. Какое же это отключение?", - добавил глава российского газового холдинга.

Как отметил А.МИЛЛЕР, пока по-прежнему нет ясности с тем, сможет ли "Нафтогаз Украины" своевременно и полностью оплатить счет за поставки газа в мае. "Платеж, как известно, должен быть сделан до 7 июня", - напомнил он.

На встрече стороны обсудили ход выполнения долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа. В частности, рассматривались вопросы оплаты украинской стороной текущих поставок газа, а также необходимость заполнения "Нафтогазом Украины" подземных хранилищ для соблюдения в отопительный сезон 2009-2010 годов своих обязательств по поставке и транзиту газа.