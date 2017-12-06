Порошенко получил почти миллион гривень процентов по вкладам в банках

Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал за 2016 годы доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 979,873 тыс. грн.

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления в сообщении о существенных изменениях от 6 декабря 2017 года.

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Так, отмечается, что Порошенко получил 95,045 тыс. грн и 307, 766 тыс. грн и 577, 062 тыс. грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Как сообщал УНИАН, глава государства задекларировал 12,2 млн грн доходов за 2016 год, из которых зарплата составила 366,3 тыс. грн.

Президент указал доход от процентов на сумму 11,9 млн грн и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму в 26,2 тыс. грн.

11 мая 2017 года Порошенко дополнительно задекларировал доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 865,444 тыс. грн, а 12 июня - еще более 1,2 млн дохода от вкладов в банке.