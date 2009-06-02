Официальный курс НБУ на 3 июня 2009г.

Официальный курс НБУ на 3 июня 2009г.100 USD США – 761.1500 (на 2 июня – 761.0500) 100 EUR – 1083.7254 (на 2 июня – 1082.2131) 10 RUR – 2.4767 (на 2 июня – 2.4754)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 3 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 74097.95 (на 2 июня – 75115.63) 961 XAG 10 Серебро – 1188.92 (на 2 июня – 1207.03) 962 XPT 10 Платина – 92023.04 (на 2 июня – 92695.89) 964 XPD 10 Палладий – 18115.37 (на 2 июня – 18112.99)

Официальный курс НБУ на 3 июня 2009г. 100 USD США – 761.1500 (на 2 июня – 761.0500) 100 EUR – 1083.7254 (на 2 июня – 1082.2131) 10 RUR – 2.4767 (на 2 июня – 2.4754) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 3 июня 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 74097.95 (на 2 июня – 75115.63) 961 XAG 10 Серебро – 1188.92 (на 2 июня – 1207.03) 962 XPT 10 Платина – 92023.04 (на 2 июня – 92695.89) 964 XPD 10 Палладий – 18115.37 (на 2 июня – 18112.99)

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