Украинцев на "минималке" стало в 3,5 раза меньше - Рева

Количество украинских работников, получающих минимальную заработную плату (3200 гривень), с начала года снизилась в 3,5 раза, что говорит о детенизации экономики.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной экономики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Самое главное - после повышение уровня минимальной зарплаты, более чем в три с половиной раза снизилось количество людей, которые получаются зарплату на минимальном уровне, что свидетельствует о детенизации", - процитировала пресс-служба Реву.

Согласно сообщению, министр сообщил, что в сентябре 2017 года было трудоустроено на 121 700 человек больше, чем уволено.

"При этом, на 25% уменьшилось количество людей, которые находятся на учете в Госцентре занятости - многих людей даже не успевает поставить на учет, настолько высока потребность в кадрах на рынке труда", - отметил министр соцполитики.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 гривень, и вступили в силу нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в октябре 2017 года уменьшился по сравнению с сентябрем на 7,5%, в абсолютных цифрах - на 21,1 тысячи человек, до 281,9 тысячи и составляет 1,1% населения трудоспособного возраста.