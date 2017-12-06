Ликвидацию банка "Велес" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации банка "Велес" на 1 год - до 10 декабря 2018 года включительно.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Юрия Северина.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес" за осуществление им рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

По оценкам НБУ, рисковыми были около 90% всех осуществляемых банком операций и за неполный 2015 год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций был проведен с использованием поддельных документов.

"Банк Велес" работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным на сайте НБУ, основными владельцами банка являлись граждане Украины Константин Бондарев (32,59% акций), Ирина Гончарова (32,98%), Александр Кандыба (32,91%).