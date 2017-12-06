Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2710,9151 (6 декабря – 2716,4406)

100 EUR – 3203,4884 (6 декабря – 3218,1672)

10 RUR – 4,6004 (6 декабря – 4,6283)

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Как сообщает УНИАН, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,12 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,94/31,97 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1092 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 608 сделок на сумму 410,84 миллиона долларов.