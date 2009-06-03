Банкам 3-ей и 4-ой групп на докапитализацию требуется менее 2 млрд. грн.

Потребность в докапитализации банков третьей и четвертой групп по результатам их диагностики предварительно оценивается в сумму менее 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

«По предварительным оценкам, банки третьей и четвертой групп необходимо будет докапитализировать на сумму до 2 млрд. грн.», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе исполнительный директор – директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК заявил о завершении процедуры диагностики банков третьей и четвертой групп.

По результатам диагностики банков первой и второй групп было установлено, что они нуждаются в докапитализации на сумму 40 млрд. грн. Половину из указанной суммы готовы предоставить владельцы банков, а также возможно привлечение средств от других финансовых учреждений.

Справка УНИАН. В государственном бюджете Украины на проведение рекапитализации негосударственных коммерческих банков при участии государства предусмотрено 44 млрд. грн.