И снова рекорд: курс Bitcoin впервые превысил $14 тысяч

Самая популярная криптовалюта Bitcoin продолжает уверенно расти на торгах, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

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"По состоянию на 8:15 по Киеву 7 декабря один Bitcoin торгуется на отметке $14 743", - говорится в сообщении.

Накануне, 6 декабря, Bitcoin также бил исторический рекорд на торгах и торговался выше отметки в 13 тысяч долларов.

В декабре текущего 2017 года Bitcoin перешел к резкому росту после того, как было объявлено о том, что торговля фьючерсами на Bitcoin на бирже в США начнется в середине декабря.