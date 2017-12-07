И снова рекорд: курс Bitcoin впервые превысил $14 тысяч
08:51, 07 декабря 2017Финансы
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По состоянию на 8:15 один Bitcoin торговался на отметке $14 743.
Иллюстрация REUTERS
Самая популярная криптовалюта Bitcoin продолжает уверенно расти на торгах, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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"По состоянию на 8:15 по Киеву 7 декабря один Bitcoin торгуется на отметке $14 743", - говорится в сообщении.
Накануне, 6 декабря, Bitcoin также бил исторический рекорд на торгах и торговался выше отметки в 13 тысяч долларов.
В декабре текущего 2017 года Bitcoin перешел к резкому росту после того, как было объявлено о том, что торговля фьючерсами на Bitcoin на бирже в США начнется в середине декабря.
фото coinmarketcap
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