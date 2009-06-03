Задержан главный подозреваемый в организации взрывов в отделении Ощадбанка

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что в Мелитополе задержан главный подозреваемый по делу в организации вчерашних взрывов в одном из отделений Ощадбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сразу после того, как произошел взрыв, был организован перехват на основе имеющейся информации, и уже в 15.00 (2 июня – УНИАН) был задержан главный подозреваемый по этому делу и около 10-ти вечера он уже дал показания, которые были подтверждены материальными доказательствами и полностью засвидетельствовали механизм совершения этого преступления», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, главным мотивом этого преступления являлись намерения ограбить это отделение банка.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что в соответствии с планами преступников, первый взрыв должен был дестабилизировать ситуацию в отделении банка и посеять панику, в результате чего они планировали ограбить банк, а второй взрыв должен быть более сильным, чтобы скрыть следы преступления.

По словам вице-премьера, задержан организатор преступления, совершить которое должны были два человека.

«Очень эффективно, результативно и оперативно сработали не только сотрудники МЧС, но и МВД, сотрудники уголовного розыска, которые в беспрецедентно короткое время смогли раскрыть это преступление», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, утром 2 июня в отделении Ощадбанка в Мелитополе в результате взрывов пострадало 25 человек, двое из которых - дети. Состояние здоровья 6 квалифицируется медиками как тяжелое. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских мотивов, способом опасным для жизни многих".

По данным прокурора Запорожской области Валерия КУЛАКОВА, мощность двух взрывов составила более чем полкилограмма в тротиловом эквиваленте

По предварительным данным, первый взрыв - около 100-150 грамм в тротиловом эквиваленте, произошел на пороге отделения Ощадбанка, второй - порядка 400 грамм в тротиловом эквиваленте - внутри помещения банковского отделения.