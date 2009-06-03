В США кризис сопровождается мощным ростом финпреступлений

Кризис в США сопровождается ростом финансовых преступлений, потери от которых раньше считались бы "немыслимыми", заявил директор ФБР Роберт Мюллер. Выступая во вторник в Экономическом клубе Нью-Йорка, он сообщил, что сейчас его ведомство расследует свыше 2400 случаев мошенничества, связанных с ипотекой. "Число таких преступлений за два года удвоилось и мы вынуждены были отрядить на их расследование в два раза больше агентов", - сказал Р.Мюллер.

Сейчас ФБР расследует почти 600 случаев мошенничества со стороны сотрудников частных корпораций и 1300 случаев афер с ценными бумагами. Наиболее ярким примером такого рода преступлений стала гигантская финансовая пирамида, организованная аферистом Бернардом Мэдоффом, обманувшим инвесторов примерно на 50 млрд долл.

Помимо "беловоротничковой преступности", страну захлестывает коррупция среди государственных служащих. Сейчас ФБР расследует свыше 2500 подобных случаев. В последние два года за эти преступления были осуждены почти 1700 чиновников, сообщил Р.Мюллер.

По его словам, ФБР использует "весь набор имеющихся в его распоряжении средств расследования, чтобы установить ключевых игроков и ликвидировать крупные преступные сообщества". Для этой цели в рамках ФБР создана специальная "Группа реагирования на случаи мошенничества в корпоративном бизнесе". Входящие в нее специально подготовленные агенты готовы буквально с колес включиться в работу над особо сложными случаями в любой части страны.

Директор ФБР признал, что его ведомство активно задействует "возможности сбора оперативной информации для выявления тенденций" в сфере финансовой преступности. К одной из них он отнес "новую волну дел", включающих мошенничество и коррупцию при использовании бюджетных средств, выделяемых на помощь банкам и стимулирование экономики. По словам Р.Мюллера, ФБР сотрудничает "с самыми разными партнерами, чтобы установить, куда и на какие цели направляются деньги, чтобы предотвратить возможные проблемы", переадет ПРАЙМ-ТАСС.