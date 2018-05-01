Госбюджет 2018: предвыборная лихорадка в коротких штанишках

Верховная Рада приступает к обсуждению доработанного Кабинетом министров ко второму чтению проекта государственного бюджета Украины на 2018 год. По сравнению с первоначальным вариантом, представленным на суд общественности в сентябре, доходы госбюджета выросли на 37 млрд грн, расходы – на 41 млрд грн. В итоге выросший до 81,8 млрд грн дефицит едва вписался в рамки 2,5% ВВП, предусмотренные в программе с Международным валютным фондом.

В процессе доработки документа ко второму чтению правительство ухудшило показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с ожидаемых ранее 7%, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.

Дополнительные расходы в обновленном проекте – это субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, объем которых вырос на 15,9 млрд грн – почти до 71 млрд грн. Однако, и этой суммы может не хватить в случае значительного повышения в 2018 году тарифов на газ и отопление.

Также выросли субвенции местным бюджетам на медицину и социальную помощь населению – на 5,9 и 2 млрд грн, соответственно. Предусмотрена субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн.

Растущие расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий на 9,5 млрд грн, платы за пользование радиочастотным ресурсом на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украину товаров на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины на 1,8 млрд грн, прибыли Национального банка к перечислению в казну на 1,7 млрд грн.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предполагает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям суда за коррупционные правонарушения.

Новый проект вызвал неоднозначную реакцию международных партнеров.

Голос разума

Накануне рассмотрения госбюджета-2018 в парламенте в первом чтении ключевой кредитор нашей страны Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве в ноябре, заявил о намерениях продолжить обсуждение проекта с украинскими властями, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом предельный показатель дефицита в размере 2,5% ВВП.

Комментируя эту позицию, заместитель министра финансов Сергей Марченко подчеркнул, что бюджетный дефицит в доработанном проекте не превышает установленные программой с МВФ рамки, и эта планка не будет превышена. В то же время, он отметил, что у Фонда есть вопросы к бюджету.

«Мы работаем, у нас фактически ежедневные контакты с МВФ. Мы обсуждаем показатели доходной и расходной части, макропрогноза, бюджетного дефицита. Вопросы есть, но мы в диалоге», - сказал чиновник УНИАН.

Меж тем, не допустить разбалансировки государственного бюджета Украины призвал и Европейский Союз. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая на форуме в Киеве, попросил Верховную Раду принять госбюджет-2018 в изначально предложенном правительством варианте, без поправок, предложенных парламентским Комитетом по вопросам бюджета.

Принятие госбюджета в парламенте во втором чтении и, вполне возможно, в целом, как это и обещал премьер-министр Владимир Гройсман, состоится за несколько недель до Нового года, а не традиционно – «под елочку». Возникает резонный вопрос: не увлеклись ли народные избранники предвыборной гонкой и реалистичны ли новые показатели?

Депутатские капризы

Эксперты считают, что доработанный бюджет соответствует требованиям МВФ и в целом реалистичен, но предупреждают, что некоторые популистские инициативы, которыми так любят злоупотреблять политики в преддверии выборов, и придумывание нереалистичных доходов для компенсации таких инициатив, могут обернуться ростом инфляции, от чего пострадают как граждане, так и бизнес.

«Критериям МВФ бюджет отвечает – в первоначальном проекте дефицит был 2,4% ВВП, тогда как новый дефицит соответствует уровню 2,5%», - прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, в целом показатели сметы выглядят реалистично, а возможный недобор доходов в форме прибыли и дивидендов госкомпаний может быть компенсирован за счет более высокой инфляции.

«Наш прогноз по инфляции на следующий год – около 8,5% - 9%. Но риск превышения прогноза, как и во все последние годы, остается существенным», - отметил эксперт.

Координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак, работающий в общественном совете при Минфине, также считает, что доработанный проект соответствует параметрам программы с Международным валютным фондом и вполне реалистичный, но тоже предупреждает об инфляционных рисках.

«Инфляция в этом году выше, чем ожидалось. И в следующем году она наверняка будет выше прогнозируемых 9%. Потому бюджет будет выполнен за счет инфляционных доходов», - отметил он.

Эксперт пояснил, что заложенный в бюджете рост минимальной зарплаты с 1 января на 523 грн до 3 723 грн, или почти на 15%, превышает показатель инфляции, при этом президент Петр Порошенко призвал правительство в следующем году рассмотреть возможность нового повышения минималки – до 4100 грн.

«Этот призыв уже становится сигналом для повышения цен и тарифов. Например, перевозчики уже анонсировали очередное повышение стоимости проезда в маршрутках. И так может быть с продуктами, коммуналкой. Такими неаккуратными заявлениями повышается инфляция», - добавил эксперт, напоминая, что очередное повышение коммунальных тарифов для населения уже заложено в программе с МВФ.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что депутаты сконцентрировались на поиске дополнительных доходов, чтобы профинансировать растущие расходы бюджета, но подзабыли о необходимости снижения бюджетного дефицита и госдолга, а также доли государства в распределении ВВП.

«Для этого был повышен прогноз инфляции ко второму чтению, хотя теперь он стал более реалистичным. Для этого пересмотрели прогноз поступлений от НБУ и еще ряд доходных статей», - пояснила она.

При этом, некоторые расходы в бюджете эксперт называет «капризами» депутатов, а не частью качественно разработанных, нужных государству и результативных для общества целевых бюджетных программ.

«Проблема госдолга вообще не стоит на повестке дня депутатов, но уже в 2019 году нам придется рассчитываться с кредиторами и платить весьма значительные суммы. Поэтому так важно продолжение сотрудничества с МВФ», - добавила Репко, отмечая, что у Фонда могут возникнуть вопросы в отношении реалистичности бюджета.

Бумага все стерпит

Эксперты опасаются, что доработанный ко второму чтению финансовый документ может традиционно претерпеть дополнительные корректировки при его рассмотрении в сессионном зале парламента.

«В процессе второго чтения вполне возможен рост расходов. За неимением доходов, поскольку они уже фактически все прописаны, будут придумывать какие-то несуществующие поступления. К примеру, еще больше увеличивать отчисления прибыли Национального банка или НДС с импорта в связи с ростом курса доллара. Рисовать те доходы, которые могут не подтвердиться», - комментирует Козак.

По его мнению, резервов для повышения доходов в госбюджете не осталось, поскольку в Украине и так слишком высокий – около 45% - показатель перераспределения ВВП через государственные механизмы, включая бюджет и Пенсионный фонд.

Эксперт полагает, что правительство ко второму чтению вынуждено было учесть многие депутатские предложения, чтобы заручиться поддержкой большинства голосов, при этом едва пришедший в себя после кризиса бизнес может попросту не выдержать дополнительного налогового давления.

«Бюджет следующего года кардинально важный для нашего правительства, поскольку это предвыборный год. Потому в этом бюджете нет видения долгосрочного развития. И трех-пяти летнее планирование, к сожалению, пока что остается только лозунгом», - резюмировал Козак.

Меж тем, в парламенте уже понимают, что доходы в госбюджете несколько завышены. «Бюджетные доходы завышены. Но этот бюджет может быть выполнен. Есть же чудодейственный механизм, который уже несколько лет «спасает» бюджет – инфляция», - пояснил УНИАН народный депутат от БПП, в прошлом министр финансов Украины Виктор Пинзеник.

Последние штрихи

В ходе рассмотрения бюджета в профильном комитете наиболее жаркие дискуссии велись в отношении продления таможенного эксперимента, финансирования местными бюджетами высших учебных заведений, распределения ренты, включения в тариф на гарантированные медицинские услуги стоимости коммунальных услуг, переноса неиспользованного финансирования по ряду программ на следующий год.

По словам замглавы комитета Сергея Мельника, бюджет в этой редакции поддерживается депутатами парламентской коалиции. «Мы надеемся на принятие бюджета во втором чтении и в целом. Если посмотреть бюджетное заключение, то 95% поправок учтено. Дефицит в пределах нормы, и это согласовано с Минфином. В коалиции настроение - поддержать этот бюджет», - сказал он в комментарии УНИАН.

Депутат допускает, что некоторые корректировки документа «с голоса» возможны в ходе рассмотрения бюджета в сессионном зале, хотя это и не предусмотрено регламентом.

«У нас все возможно», - отметил Мельник, и, в то же время, высказал ожидания, что эти правки будут техническими и глобально не изменят структуру госбюджета.

Не видят препятствий для принятия главной сметы страны в доработанном варианте и в Министерстве финансов, считая, что все существенные противоречия с депутатами уже разрешены. «Сложных вопросов не осталось. Есть точечные технические детали, которые нужно урегулировать», - прокомментировал замминистра Сергей Марченко.

В итоге, под утро четверга профильный парламентский комитет после многочасовых дискуссий все-таки одобрил доработанный проект госбюджета-2018, рекомендуя парламенту принять его во втором чтении и в целом, но – после принятия связанных с ним изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.

С призывом к парламентариям не медлить и поддержать в четверг, 7 декабря, проект госбюджета обратился и глава Кабинета министров. Гройсман обратил внимание на то, что это позволит бизнесу и органам власти без спешки провести свое финансовое планирование на 2018 год. Премьер также отметил важность закладываемых в финансовую смету страны расходов на внедрение одобренных Радой нынешней осенью пенсионной, медицинской и образовательной реформ.

Таким образом, парламентарии и правительство выходят на финальный этап бюджетного марафона. С одной стороны, привычно, что властная верхушка в преддверии президентских и парламентских выборов традиционно пытается баловать электорат. Но не стоит забывать, что заплатит за эту щедрость, в конце концов, тот же избиратель – высокими ценами на продукты, транспорт и коммуналку.

Ольга Гордиенко