В "БПП" верят, что бюджет на 2018 год парламент будет принимать не ночью
Лидер фракции “БПП” Герасимов отметил, что "бюджет примем, возможно, не до 18 часов, но это не будет ночью".
Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов верит, что государственный бюджет на 2018 год парламент будет принимать сегодня не ночью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Герасимов отметил, что "бюджет примем, возможно, не до 18 часов, но это не будет ночью".
По его словам, многие позиции законопроекта о госбюджете уже согласованы.
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"Сейчас мы согласовываем уже окончательные позиции относительно того, чтобы наиболее эффективно использовать деньги, которые зарабатывает государство, которые платят налогоплательщики", - добавил Герасимов.
По его словам, сегодня утром состоялось заседание фракции "БПП" с участием президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, на котором обсуждались именно эти вопросы.
Как известно, сегодня ВР во втором чтении рассмотрит правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.