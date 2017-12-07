Fitch спрогнозировал, когда банковский сектор Украины вернется к прибыли
Агентство отметило, что последний раз украинский банковский сектор получил прибыль за весь год в 2013 году.
Банковский сектор Украины может вернуться к прибыльной деятельности в 2018 году, несмотря на то, что большие расходы на финансирование обесцененных активов наряду со слабым ростом кредитов будут продолжать сдерживать рост прибыльности.
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Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Агентство отметило, что последний раз сектор получил прибыль за весь год в 2013 году.
Fitch ожидает, что в 2018 году рентабельность банков должна улучшиться благодаря снижению затрат на финансирование и повышению уровня ВВП, при этом агентство напомнило, что результат сектора, за исключением неплатежеспособных банков, уже был положительным по итогам января-сентября 2017 года.
Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины по итогам января-сентября 2017 года получили 1,4 миллиарда гривень прибыли после налогообложения.