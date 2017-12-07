Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет в целом с учетом поправок

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять государственный бюджет Украины на 2018 год во втором чтении и в целом после принятия ряда изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также с учетом ряда поправок комитета.

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"Рекомендовать Верховной Раде законопроект №7000 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом согласованных с Министерством финансов предложений Комитета по вопросам бюджета", - говорится в заключении комитета, обнародованном на сайте Рады.

Кроме того, комитет рекомендовал парламенту приступить к рассмотрению госбюджета во втором чтении после принятия в целом связанных с ним законопроектов №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс о повышении ставок акцизов на сигареты, экологического налога и ренты за пользование природными ресурсами, а также №7116 о корректировках Бюджетного кодекса в части распределения финансирования между государственным и местными бюджетами, включая расходы на медицину, соцзащиту и образование.

Как прокомментировал УНИАН замглавы комитета Сергей Мельник, бюджет в этой редакции поддерживается депутатами парламентской коалиции. "Мы надеемся на принятие бюджета во втором чтении и в целом", - сказал он.

Не видят препятствий для принятия госбюджета в доработанном варианте и в Министерстве финансов. "Сложных вопросов не осталось. Есть точечные технические детали, которые нужно урегулировать", - прокомментировал УНИАН заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала доработанный Кабинетом министров ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2018 год. По сравнению с первоначальным вариантом, доходы госбюджета выросли на 37 миллиардов гривень, расходы – на 41 миллиард гривень, дефицит – на 3,9 миллиарда гривень, до 81,8 миллиарда гривень.

В процессе доработки проекта ко второму чтению в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидаемых ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.

В обновленном проекте предлагается увеличить субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 миллиарда гривень, на медицину и социальную помощь населению – на 5,9 и 2 миллиарда гривень, соответственно. Также предусмотрена новая субвенция на развитие регионов в размере 5 миллиардов гривень.

Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 миллиарда гривень, налога на прибыль предприятий - на 9,5 миллиарда гривень, платы за пользование радиочастотным ресурсом - на 6,3 миллиарда гривень, поступлений НДС с ввезенных в Украину товаров - на 2,2 миллиарда гривень, ввозной пошлины - на 1,8 миллиарда гривень, прибыли Национального банка к перечислению в казну - на 1,7 миллиарда гривень.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предполагает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям суда за коррупционные правонарушения.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 в парламенте во втором чтении ожидается сегодня, 7 декабря.