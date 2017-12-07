Гройсман призвал нардепов поддержать госбюджет-2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов сегодня поддержать госбюджет на 2018 год. Об этом он написал в Twitter.

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"Правительство выполнило задачу - сегодня имеем полностью готовый бюджет экономического роста. Он финансирует все принятые осенью реформы - пенсионную, образовательную, медицинскую. Он увеличивает финансирование приоритетных для страны направлений - безопасность и оборону, качественные дороги, новые школы и детсады", - заявил он.

"Призываю народных депутатов не медлить и поддержать госбюджет-2018 уже сегодня. Это позволит бизнесу и органам власти без спешки планировать свои финансы и проекты на следующий год", - добавил премьер-министр.

Гройсман призвал депутатов преодолеть порочную практику принимать главную смету страны "под елочку".

Как известно, сегодня ВР Украины во втором чтении будет рассматривать правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.