Гройсман призвал нардепов поддержать госбюджет-2018
Премьер призвал депутатов преодолеть порочную практику принимать главную смету страны "под елочку".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов сегодня поддержать госбюджет на 2018 год. Об этом он написал в Twitter.
Читайте такжеБюджетный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет в целом с учетом поправок
"Правительство выполнило задачу - сегодня имеем полностью готовый бюджет экономического роста. Он финансирует все принятые осенью реформы - пенсионную, образовательную, медицинскую. Он увеличивает финансирование приоритетных для страны направлений - безопасность и оборону, качественные дороги, новые школы и детсады", - заявил он.
"Призываю народных депутатов не медлить и поддержать госбюджет-2018 уже сегодня. Это позволит бизнесу и органам власти без спешки планировать свои финансы и проекты на следующий год", - добавил премьер-министр.
Гройсман призвал депутатов преодолеть порочную практику принимать главную смету страны "под елочку".
Как известно, сегодня ВР Украины во втором чтении будет рассматривать правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.
Закликаю народних депутатів не зволікати та підтримати Держбюджет-2018 вже сьогодні. Це дасть змогу бізнесу та органам влади без поспіху планувати свої фінанси та проекти на наступний рік. Ми маємо разом подолати хибну практику приймати головний кошторис країни «під ялинку».— Volodymyr Groysman (@VGroysman) December 7, 2017