Что будет с рекапитализацией 3 банков, узнаем 10 июня

Кабинет министров Украины примет решение по рекапитализации трех банков на следующем заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам перед заседанием правительства исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«На следующее заседание мы вынесем конкретные банки с конкретными суммами. Предложения от НБУ проступили, мы их рассмотрели на заседании совета, по каждому банку суммы определены», - отметил он.

По словам И.УМАНСКОГО, предложения НБУ поступили по "Укргазбанку", банку «Киев» и "Родовид Банку".

«Объем капитализации по каждому банку приблизительно 3 млрд. грн.», - сказал и. о. министра финансов.

По его словам, отсрочки процесса нет, поскольку идет подготовка документов, в частности должны измениться уставные документы, должно быть принято решение временными администрациями относительно уменьшения уставного капитала, его перерегистрации и объявлена дополнительная эмиссия.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров утвердил перечень из 7 банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк»,

«Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

Ранее ожидалось, что Национальный банк Украины и Министерство финансов примут окончательное решение о рекапитализации трех банков 27 мая.