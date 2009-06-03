Зарплатный долг на активных предприятиях сократился на 166,5 млн.грн.

Задолженность по выплатам зарплат на экономически активных предприятиях в Украине в мае сократилась на 166,5 млн. грн., что составляет почти 18% общей задолженности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом сумму существующей на сегодняшний день задолженности она не назвала.

Как сообщал УНИАН, 27 мая министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА со ссылкой на данные Госкомстата сообщила, что общая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2009 года составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн., что на 18,5%, или 318 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля этого года.

При этом задолженность на экономически активных предприятиях на 1 мая составляла 935 млн. 900 тыс. грн., что на 26%, или 332 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля. В частности, на экономически активных предприятиях промышленности задолженность уменьшилась на 35,6%, или 277 млн. грн., – до 501 млн. грн. На предприятиях транспорта задолженность по выплате зарплаты уменьшилась на 29%, в строительстве – на 7%.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, структура задолженности на экономически активных предприятиях по формами собственности на 1 мая т.г. выглядит так: 72% приходится на негосударственную форму собственности (670 млн. грн.), 8,8% – на коммунальную форму собственности (82 млн. грн.) и 20% – на государственную форму собственности (183 млн. грн.).

При этом на предприятиях государственной формы собственности задолженность на протяжении апреля уменьшилась на 20,5%, или 47,3 млн. грн., на предприятиях негосударственной формы собственности – на 30,4%, или 293 млн. грн.