Держаться нельзя падать: что с курсом гривни

В четверг, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,11/27,13 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,9626/31,9862 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1226 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 252 сделки на сумму 85,66 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,94/31,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.