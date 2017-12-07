Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2018

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для целей государственного бюджета Украины на 2018 год с рядом поправок профильного комитета.

Читайте такжеГройсман призвал нардепов поддержать госбюджет-2018

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №7116 проголосовал 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин рекомендовал парламенту принять законопроект за основу с рекомендациями комитета.

По его словам, комитет отработал 337 предложений народных депутатов, из которых учтено 168 предложений.

Он отметил, что в законопроекте ко второму чтению урегулированы наиболее дискуссионные вопросы.

"Во-первых, исключено положение относительно передачи местным бюджетам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и возобновлено их предоставление из госбюджета за счет соответствующей субсидии. Во-вторых, реверсная дотация учтена на действующей основе с применением 50%, а не 80% изъятия", - сказал депутат.

Он также отметил, что в законопроекте решен вопрос проведения расходов на оплату труда педагогов высших учебных заведений 1 и 2 уровня аккредитаций. Заложены основы расходных полномочий на охрану здоровья в рамках реализации программы медицинских гарантий.

В ходе обсуждения депутаты по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана также поддержали правку об уменьшении на 25% зачисления экологического налога в местный бюджет и увеличение на эту сумму зачислений в госбюджет.

"Речь идет о 800 миллионах гривень для бюджета, которые если останутся в областных бюжетах, нам с вами не будет чем финансировать ветеринарную медицину", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала доработанный ко второму чтению и утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета Украины на 2018 год с увеличенным показателем дефицита по сравнению с первоначальным вариантом на 3,9 миллиарда гривень - до 81,8 миллиарда гривень, доходов - на 37 миллиарда гривень - до 914 миллиардов гривень, расходов – на 41 миллиард гривень, до 989 миллиардов гривень.